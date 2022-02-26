Медведев допустил пересмотр Россией отношений со всеми странами из-за санкций

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя введенные против России новые санкции со стороны ЕС, Великобритании и США, заявил, что это хороший повод пересмотреть отношения со всеми странами.
"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности",- написал он в соцсети "Вконтакте".
Медведев предупредил Запад о консолидации власти, управленческих элит и граждан из-за санкций. "Ждите",- добавил зампредседателя СБ.
Ранее Медведев назвал приостановку членства России в СЕ «хорошей возможностью вернуть смертную казнь»