Медведев допустил пересмотр Россией отношений со всеми странами из-за санкций

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26 февраля 2022, 14:18

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя введенные против России новые санкции со стороны ЕС, Великобритании и США, заявил, что это хороший повод пересмотреть отношения со всеми странами.

"Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности",- написал он в соцсети "Вконтакте".

Медведев предупредил Запад о консолидации власти, управленческих элит и граждан из-за санкций. "Ждите",- добавил зампредседателя СБ.

Ранее Медведев назвал приостановку членства России в СЕ «хорошей возможностью вернуть смертную казнь»