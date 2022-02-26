Кадыров о бойцах Росгвардии Чечни на Украине: «у нас нет ни одной потери»

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26 февраля 2022, 17:44 Источник: "Интерфакс"

Рамзан Кадыров, Kremlin Pool/globallook.com

Глава Чечени Рамзан Кадыров записал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором рассказал о результатах действий росгвадейцев республики в ходе военной операции России на территории Украины и опроверг информацию о потерях.

«Некоторые говорят, что чеченцы сдаются, некоторые говорят, что много убито наших бойцов. Я вам официально заявляю – на сию минуту, у нас нет ни одной потери, ни одного раненого человека, нет ни одной царапины. Ни один человек даже не заболел насморком», - рассказал Кадыров.

Он сообщил также о том, что росгвардейцы Чечни обезоружили оперативную бригаду нацгвардии Украины: «Там очень много бронетехники, боеприпасов, оружия. Три раза были боестолкновения, но без потерь. Мы забрали этот объект бригады».

Кадыров при этом подчеркнул, что у росгвардейцев нет желания воевать против народа Украины, но они не хотят, чтобы страну использовали как плацдарм для нападения на Россию.

«У нас нет желания воевать против Украины и украинского народа. Мы против тех, кто убивал нас и кто хочет убивать нас. У нас есть позиция – это безопасность нашего государства и народа. И мы не хотим, чтобы через Украину напали на Россию. Не думайте, что чеченцы или русские не любят вас. Мы все любим вас. Мы не хотим войны», - сказал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР направлено на спасение человеческих жизней.