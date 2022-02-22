Кадыров заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР направлено на спасение человеческих жизней

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22 февраля 2022, 08:28

Рамзан Кадыров, фото: kremlin.ru

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик стало выходом из тупика, в который зашел процесс урегулирования конфликта на востоке Украины.

Кадыров поздравил жителей ДНР и ЛНР с признанием независимости. Глава Чечни отметил, что президент РФ Владимир Путин, как всегда, аргументировал свою позицию неопровержимыми доказательствами, историческими фактами, твёрдым мнением. Он назвал решение российского лидера «взвешенным, стратегическим шагом», который направлен на спасение человеческих жизней.

«Нашей стране не оставили другого выбора. В Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас. Народы ДНР и ЛНР наконец смогут отстаивать свои права на международной арене, бороться за мир и порядок на своей земле»,- написал Кадыров в Телеграм-канале.

Он поддержал решение Владимира Путина.

«Это исторический день! Справедливость восторжествовала. И мы сделаем все, чтобы она царила всегда!» - добавил глава Чечни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к народу сообщил, что несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними.