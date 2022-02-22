Зеленский в обращении к украинцам заявил: «границы Украины остаются прежними, мы ничего и никому не отдадим»

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22 февраля 2022, 08:22 Источник: URA.RU

Заседание СНБО Украины, фото: офис Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ночью обратился к украинцам. Зеленский в своем видеообращении заявил, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними.

Видеообращение Зеленского опубликовано на сайте украинского президента после заседания СНБО Украины. Украинский лидер заявил, что "у государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое". "За мной Украина в ее международно-признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ", - сказал Зеленский "про реалии и будущее".

Он подчеркнул, что, несмотря на действия России по признанию ЛНР и ДНР, границы Украины остаются прежними, - сообщает URA.RU. Зеленский заявил своим соотечественникам: "Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим".

"И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель — мир в Украине", — заключил Зеленский.