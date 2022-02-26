Источник в Минобороны РФ опроверг информацию о российском ударе по жилому дому в Киеве

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26 февраля 2022, 15:20 Источник: ТАСС

Минобороны РФ, фото: Sergey Bobylev/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщили, что утром в субботу, 26 февраля, в жилой дом в Киеве попала не российская, а зенитная ракета украинского комплекса "Бук-М1".

"Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности",- отметил собеседник.

Он пояснил, что характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты. По его словам, в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры Украины произошел отказ в системе наведения ракеты средней дальности "Бук-М1", и боеприпас задел угол жилого дома.

"Причиной отказа ракеты украинского ЗРК "Бук-М1", скорее всего, являются отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении ВСУ с советских времен",- добавил он.

Собеседник уточнил, что после потери аэродрома Гостомель ВСУ перебросили три пусковых установки комплекса "Бук-М1" для усиления прикрытия аэропорта Жуляны.

Информацию о попадании ракеты в жилой дом в Киеве распространило ГСЧС Украины. В ведомстве подчеркнули, что пострадавших и погибших нет, всех жильцов эвакуировали.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" (РСЗО "Град") по жилым кварталам Старобельска.