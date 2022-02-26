В Минфине США сообщили о введении санкций против главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова

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26 февраля 2022, 12:14

Глава Минфина США Джаннет Йелле, фото из открытых источников

Глава американского Минфина Джаннет Йелле сообщила, что США ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Министр финансов Соединенных Штатов заявила, что США "выступили одним фронтом с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать - Россия заплатит серьезную экономическую и дипломатическую цену за дальнейшее вторжение в Украину".

Джаннет Йелле подчеркнула, что США и их партнеры "будут продолжать вводить ограничительные меры против "российских элит".

О санкциях против президента России и главы МИД ранее объявили Великобритания, Евросоюз и Канада.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля утром объявил о начале специальной военной операции на Украине. Государства ЕС и Запад ввели санкции против России.