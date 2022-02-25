Захарова: Россия 24 февраля получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила сегодня, что в четверг, 24 февраля, РФ получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений.
Напомним, накануне украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений страны с Россией.
Ранее президент Украины объявил о введении военного положения на всей территории Украины. Владимир Зеленский также провел срочное совещание с руководством правительства, представителями оборонного сектора и экономического блока.