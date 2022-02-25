Захарова: Россия 24 февраля получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений

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25 февраля 2022, 17:07 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила сегодня, что в четверг, 24 февраля, РФ получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений.

Напомним, накануне украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений страны с Россией.

Ранее президент Украины объявил о введении военного положения на всей территории Украины. Владимир Зеленский также провел срочное совещание с руководством правительства, представителями оборонного сектора и экономического блока.