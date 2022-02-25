Financial Times: Евросоюз намерен заморозить активы Владимира Путина и Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций

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25 февраля 2022, 16:39 Источник: "Интерфакс"

Владимир Путин и Сергей Лавров, Kremlin Pool/globallook.com

Евросоюз готовит новый санкционный пакет, в котором предусмотрено замораживание активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

«ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций, решение по которому будут принимать в пятницу», - написало издание.

По информации FT, эта мера обсуждалась лидерами ЕС в четверг, и была одобрена большинством из них. Ожидается, что новый санкционный пакет будет утвержден в пятницу на заседании глав МИД Евросоюза. При этом сообщается, что вводить запрет на поездки в Европу для Путина и Лаврова не будут — чтобы «держать открытыми символические дипломатические возможности».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что цель антироссийских санкций - «гарантировать величайшую экономическую боль России и, нет, не российскому народу, а президенту Путину».