Официальный представитель Минобороны Конашенков: российские подразделения заблокировали Киев с западной стороны

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25 февраля 2022, 15:51

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пятницу, 25 февраля, сообщил, что российские подразделения к настоящему моменту заблокировали Киев с западной стороны.

В сообщении оборонного ведомства сегодня подчеркивается, что основные силы российских Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями десанта на аэродроме Гостомель, что позволило заблокировать Киев с запада, передает RT.

Игорь Конашенков добавил, что в соответствии с информацией российской разведки на площади Шевченко в столице Украины развернули установки реактивных систем залпового огня "Град". Уточняется, что целью вышеуказанных действий является нанесение удара в район аэродрома Гостомель.