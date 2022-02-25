Эрдоган: отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью

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25 февраля 2022, 15:10 Источник: ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/globallook.com

Действия НАТО в ситуации с Украиной были нерешительными, а отношение западных стран к ней далеки от дружеских, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в эфире телеканала NTV.

«Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью», - сказал лидер Турции, добавив при этом, что «советами на ситуацию не повлиять».

Эрдоган выразил надежду, что на саммите НАТО, который начнется в пятницу в 17.00 по времени Москвы, будут приняты конкретные решения по ситуации.

«Мы говорим с партнерами, спрашиваем, что Европа сделала, делает или будет делать помимо пустых советов. Ничего. Так ничего не изменить. Мы и сегодня на саммите НАТО обсудим, что может быть предпринято», - пообещал Эрдоган.

В четверг глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ситуация на Украине не является поводом для вооруженного противостояния между НАТО и Россией.