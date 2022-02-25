Какой может стать карта Украины в ближайшее время

Сначала она складывалась из двузначных фраз политиков, а сегодня была окончательно проговорена официальными лицами.
Всех точнее будущую ситуацию описал крымский сенатор Сергей ЦЕКОВ. По его словам, будет сформирована новая украинская власть. Ранее о ее демилитаризации и денационализации говорил Владимир ПУТИН, слова которого позже повторил Дмитрий ПЕСКОВ.
Эксперты утверждают – нынешняя украинская власть будет выдавлена в Львов, который станет столицей так называемой «западной Украины», а в Киеве – столице Украины восточной – будет сформировано пророссийское правительство и органы власти, которые де-юре будут представлять независимое государство. Споры идут лишь о том, где протянется линия разделения Украин, охранять которую будут российские миротворцы.
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