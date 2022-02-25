Глава МИД России Лавров проводит в Москве первую встречу с представителями МИД ДНР и ЛНР

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25 февраля 2022, 12:48

Сергей Лавров, Kremlin Pool/ Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые проводит встречу в Москве с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой. Сообщает в пятницу, 25 февраля, РИА Новости.

Встреча проводится с целью сформировать в короткое время договорно-правовую базу по всем направлениям сотрудничества РФ и республик Донбасса. Повестку сегодняшнего общения министр озвучил немногим ранее.

В частности, открывая переговоры, Лавров коснулся и проведения операции по принуждению Киева к миру: «Российская операция проводится, чтобы украинцы, «освободившись от гнета» сами свободно могли бы определить свое будущее».

Далее дипломаты уделят внимание теме открытия посольств республик в Москве и российских дипмиссий в Донецке и Луганске.

Будут оговорены технические детали: место расположения, кадровый состав и многое иное. Коснется переговорный процесс и обстановки в республиках, которые только сейчас получили возможность вернуть свои административные границы.