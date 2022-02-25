Россия запретила полеты в своем воздушном пространстве для авиационных судов Великобритании

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25 февраля 2022, 12:44 Источник: "Интерфакс"

Самолет British Airways Dinendra Haria/globallook.com

Россия ограничила использование своего воздушного пространства для самолетов из Великобритании. Это ответная мера на санкции Соединенного королевства, касающиеся российского «Аэрофлота», говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

«25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В четверг Великобритания запретила полеты российского авиаперевозчика «Аэрофлот», который выполнял ежедневные рейсы из Москвы в Лондон. На этом маршруте летали также самолеты British Airways. После этого Росавиация направила Великобритании уведомление о необходимости соблюдать соглашение о воздушном сообщении между странами, в котором предусматриваются «справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов».

Утром в пятницу из Лондона был получен отрицательный ответ.

«Это является основанием для принятия российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний», - говорится в сообщении Росавиации.