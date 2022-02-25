Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил три ошибки Зеленского

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25 февраля 2022, 10:36 Источник: Вячеслав Володин

Вячеслав Володин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель первой роковой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Володин отметил, что Зеленский забыл об интересах своих граждан.

"Не бывает политиков молодых и старых, есть опытные — и неопытные, есть ответственные — и безответственные", - убежден спикер Госдумы и пояснил свою точку зрения: "Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных", таких как Зеленский на Украине и Саакашвили в Грузии.

Второй ошибкой была проблема Донбасса, которую он получил в наследство от бывшего украинского президента Петра Порошенко, Зеленский так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР.

Володин в своем Telegram-канале написал, что третья роковая ошибка главы Украины - отказ пересмотреть отказ от ядерного оружия. Это стало проблемой глобальной безопасности не только России, но и всего мира. После таких заявлений он показал свою безответственность. Кроме того Владимир Зеленский потакал националистам, закрывал СМИ, сажал неугодных политиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу украинского президента Владимира Зеленского о переговорах. Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал стремление Зеленского провести разговор с Путиным.