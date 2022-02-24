Путин обсудил с премьером Индии решение о военной операции в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

24 февраля 2022, 22:24

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди объяснил причину решения о военной спецоперации в Донбассе.

Путин заявил, что решение о специальной военной операции в Донбассе было принято в связи с агрессией Киева и неприемлемым для России военным освоением США и НАТО территории Украины.

"При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом минских договоренностей",- сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее Путин сообщил, что решение о спецоперации в Донбассе вынужденная мера.