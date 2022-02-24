Представитель Минобороны РФ Конашенков: Россия вывела из строя 74 объекта военной инфраструктуры Украины

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24 февраля 2022, 18:26 Источник: РИА Новости

Игорь Конашенков, фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса Вооруженные силы РФ вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Конашенков пояснил, что из строя выведены 11 аэродромов Военно-воздушных сил Украины, три командных пункта, пункт базирования Военно-морских сил, а также 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1». Он добавил, что в ходе спецоперации в Донбассе сбит украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар».

Генерал напомнил, что удары российских сил не наносятся ни по украинским городам, ни по домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди военнослужащих и членов их семей.

Ранее Конашенков рассказал, что штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции по демилитаризации Украины. Пилот успешно катапультировался.