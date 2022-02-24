В Минобороны РФ сообщили о бегстве солдат ВСУ

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24 февраля 2022, 13:01

Сергей Шойгу, MOD Russia/ Globallookpress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о массовом бегстве подразделений и военнослужащих ВСУ с занимаемых позиций. Бойцы спешно бросают оружие и покидают окопы. Такое сообщение передаёт в четверг, 24 февраля, РИА Новости.

При этом российское оборонное ведомство подчеркнуло, что со стороны ВС России не наносятся удары по городам Украины. Мирному населению принуждение к миру угрозы не несет. Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии, подчеркивает министерство.

Ранее также сообщалось, что армия Российской Федерации атаковала крылатыми ракетами «Калибр» украинский аэродром Кульбакино в Николаевской области, где базировались купленные Киевом у Турции беспилотники Bayraktar TB2.