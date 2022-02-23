У Евросоюза готов второй пакет санкций в отношении России, если ее войска войдут на территорию Донбасса

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23 февраля 2022, 21:29 Источник: ТАСС

Флаг ЕС, Torsten Sukrow/globallook.com

Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России, если она введет войска на территорию признанных ею республик Донбасса. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, сообщает в среду Reuters.

Как пишет агентство, новые санкции могут включать меры по контролю за экспортом.

Домбровскис сообщил также, что свои действия по введению рестрикций Евросоюз будет координировать с Великобританией и США.

23 февраля Евросоюз ввел пакет санкций против России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Он включает в себя персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с ЛНР и ДНР.