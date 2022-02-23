Постпред России при ООН Небензя: теперь никто не станет либеральничать с нарушителями режима прекращения огня в Донбассе

Постоянный представитель России в Организации объединенных наций Василий Небензя, выступая в среду на генассамблее ООН, обвинил Киев в кризисе, который привел к признанию Россией республик Донбасса.
По его словам, Киев 8 лет «водил за нос» мировое сообщество, прикрываясь приверженностью Минским соглашениям, а на самом деле саботируя их.
«Кроме того, важно учитывать, что за эти годы Украина прочно превратилась в анти-Россию и возвела борьбу с русским языком и всем русским в ранг государственной политики», — заявил Небензя.
Теперь, когда Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, за режимом прекращения огня в регионе будут следить Вооруженные силы России, сказал постпред при ООН, пообещав при этом, что «либеральничать с нарушителями никто не станет».