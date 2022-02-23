Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев не планировал и не планирует наступательных операций

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23 февраля 2022, 17:02 Источник: ТАСС

Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/globallook.com

Украина столкнулась с самым большим вызовом со времен независимости, однако она не планирует никаких наступательных операций в районе Донбасса, сообщил премьер-министр страны в среду на заседании правительства.

«Мы не планировали и не планируем наступательных операций, мы стремимся к миру. Украина остается преданной политико-дипломатическому пути решения конфликта», - сказал Шмыгаль.

Он оценил ситуацию в Донбассе как «самый большой вызов со времен независимости». По его словам, Россия, объявив о признании «псевдообъединений на территории Донбасса», нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, в очередной раз избрав «путь угроз, шантажа, военной эскалации».

Глава признанной Россией Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду на пресс-конференции заявил, что на территории ДНР нет российских войск.