Глава ДНР Пушилин: российских войск на территории республики сейчас нет

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23 февраля 2022, 15:25 Источник: "Интерфакс"

Беженцы из Донбасса в Нижнем Новгороде, Roman Yarovitcin/globallook.com

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российских войск на территории ДНР в настоящее время нет, хотя присутствие их теперь, после признания республик Донбасса Россией, стало возможным.

«Документы, которые мы подписали, позволяют нам обратиться за такой помощью», - сказал Пушилин в среду во время пресс-конференции.

Во вторник Совет Федерации дал разрешение на использование Вооруженных сил России за пределами страны. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков , выступая на заседании Совфеда, объяснил причины, для чего необходимо такое разрешение.

«Киев, по сути, уже ведет в Донбассе силовые действия, нагло и безнаказанно», - пояснил Панков. Он также рассказал, что Украина ежедневно выпускает по Донбассу до 2000 снарядов, из-за чего растет число невинных жертв. По словам замглавы Минобороны России, ситуация в ДНР имеет тенденцию к обострению.