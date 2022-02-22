Замминистра обороны Панков объяснил необходимость использования ВС за пределами страны «наглыми силовыми действиями» Киева

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22 февраля 2022, 19:43 Источник: ТАСС

Николай Панков, MOD Russia/globallook.com

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков на заседании Совета Федерации во вторник объяснил причины, для чего необходимо разрешение на использование Вооруженных сил за рубежом.

«Киев, по сути, уже ведет в Донбассе силовые действия, нагло и безнаказанно», - пояснил Панков. Он также рассказал, что Украина ежедневно выпускает по Донбассу до 2000 снарядов, из-за чего растет число невинных жертв. По словам замглавы Минобороны России, ситуация в ДНР имеет тенденцию к обострению, поэтому Россия должна содействовать защите безопасности республик Донбасса.

Во вторник стало известно, что Совет Федерации дал разрешение на использование Вооруженных сил России за пределами страны.