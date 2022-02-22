Замминистра обороны Панков объяснил необходимость использования ВС за пределами страны «наглыми силовыми действиями» Киева

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков на заседании Совета Федерации во вторник объяснил причины, для чего необходимо разрешение на использование Вооруженных сил за рубежом.
«Киев, по сути, уже ведет в Донбассе силовые действия, нагло и безнаказанно», - пояснил Панков. Он также рассказал, что Украина ежедневно выпускает по Донбассу до 2000 снарядов, из-за чего растет число невинных жертв. По словам замглавы Минобороны России, ситуация в ДНР имеет тенденцию к обострению, поэтому Россия должна содействовать защите безопасности республик Донбасса.
Во вторник стало известно, что Совет Федерации дал разрешение на использование Вооруженных сил России за пределами страны.