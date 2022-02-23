Правительство Великобритании намерено пересмотреть лицензию на вещание российского телеканала RT

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23 февраля 2022, 16:43 Источник: РБК

Борис Джонсон, No 10 Downing Street/globallook.com

Правительство Великобритании отправило медиарегулятору запрос о пересмотре решения о выдаче лицензии российскому телеканалу Russia Today (RT). Об этом сообщил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте.

«Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис отправила запрос в [агентство-медиарегулятор] Ofcom с просьбой заново изучить вопрос с лицензией на вещание телеканала RT»,— заявил Джонсон.

Ранее свое мнение о работе RT высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Что касается Russia Today, я считаю, что он регулярно транслирует пропаганду и фальшивые новости и фактически является рукой российского государства, и я уверена, что Ofcom рассматривает этот вопрос»,— заявила Трасс.

Ранее ФРГ запретила вещание телеканала RT DE на территории страны. В качестве ответной меры Россия прекратила вещание германской телерадиокомпании Deutsche Welle.