Правительство Великобритании намерено пересмотреть лицензию на вещание российского телеканала RT

Правительство Великобритании отправило медиарегулятору запрос о пересмотре решения о выдаче лицензии российскому телеканалу Russia Today (RT). Об этом сообщил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте.
«Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис отправила запрос в [агентство-медиарегулятор] Ofcom с просьбой заново изучить вопрос с лицензией на вещание телеканала RT»,— заявил Джонсон.
Ранее свое мнение о работе RT высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«Что касается Russia Today, я считаю, что он регулярно транслирует пропаганду и фальшивые новости и фактически является рукой российского государства, и я уверена, что Ofcom рассматривает этот вопрос»,— заявила Трасс.
Ранее ФРГ запретила вещание телеканала RT DE на территории страны. В качестве ответной меры Россия прекратила вещание германской телерадиокомпании Deutsche Welle.