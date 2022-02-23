Украина выйдет из соглашения об увековечении памяти о героизме народов стран СНГ в Великой Отечественной войне

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23 февраля 2022, 16:02 Источник: ТАСС

Вечный огонь, Anton Kavashkin/globallook.com

Правительство Украины одобрило законопроект о выходе страны из соглашения «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Заседание кабмина, где рассматривался данный вопрос, транслировалось в YouTube.

Соглашение было подписано в сентябре 2011 года и предусматривает гуманитарное сотрудничество в сфере увековечения памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне.

Страны, подписавшие соглашение, обязались сохранять память о погибших военнослужащих, способствовать содержанию и обустройству воинских и памятников, продолжать поисковую работу.

В 2015 году в Украине отказались от термина «Великая Отечественная война». Сейчас 8 мая в стране отмечается как День памяти и примирения, а 9 мая - как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.