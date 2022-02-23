Глава МИД Италии Ди Майо заявил, что на данном этапе никаких двусторонних контактов с РФ быть не может

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23 февраля 2022, 14:41 Источник: ТАСС

глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, Fabrizio Corradetti / LaPresse

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выступая в верхней палате национального парламента в среду, 23 февраля, что на данном этапе двусторонних контактов с руководством РФ быть не может.

Луиджи Ди Майо подчеркнул, что только сегодня он обсуждал с премьер-министром Италии Марио Драги будущие шаги в пользу дипломатического решения ситуации вокруг Украины. "Мы максимально задействованы в многоканальном диалоге", – отметил глава итальянского внешнеполитического ведомства.

Ди Майо уточнил, что двусторонних контактов с властями Российской Федерации не может быть до тех пор, пока не будет сигналов с российской стороны о снижения напряженности.

Ранее сообщалось, что Марио Драги готовится к поездке в РФ.