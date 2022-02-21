Посольство Италии рекомендует гражданам страны покинуть Украину

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21 февраля 2022, 17:00 Источник: ANSA

флаг Италии, pixabay.com

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в понедельник, что посольство республики в Киеве проводит эвакуацию части персонала и просит всех находящихся на Украине итальянцев покинуть страну.

После встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе Луиджи Ди Майо отметил, что посольство Италии в Киеве в настоящий момент пытается эвакуировать персонал дипмиссии, а также призывает своих граждан, находящихся на Украине, покинуть страну.

Уточняется, что итальянское посольство остается открытым, поскольку Рим верит в дипломатию и хочет продемонстрировать близость украинскому народу.