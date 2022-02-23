Депутат Рады Кива заявил, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

23 февраля 2022, 10:33 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Jaroslav Ozana/CTK

Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил в среду, 23 февраля, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, которые в советское время вошли в состав Украины.

Парламентарий раскритиковал проводимый на Украине курс на декоммунизацию. Илья Кива подчеркнул, что теперь Киеву следует ждать, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят права на территорию, полученную Украиной в период "ненавистного, оккупационного коммунистического режима".

Депутат Рады допустил такой сценарий, поскольку, по его словам, жители Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Львовской областей давно к этому подготовились, получив второе гражданство. Кроме того, Кива считает, что такой исход возможен из-за политики президента Владимира Зеленского.