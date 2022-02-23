В МИД Кубы призвали НАТО и США серьезно отнестись к обоснованным требованиям России по безопасности

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23 февраля 2022, 10:01

флаг Кубы, pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Кубы в среду заявили, что Соединенные Штаты Америки и НАТО должны серьезно отнестись к обоснованным требованиям Российской Федерации по гарантиям безопасности.

В кубинском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что стремление США навязать постепенное расширение Североатлантического альянса к границам РФ является угрозой национальной безопасности страны, региональному и международному миру.

В МИД Кубы призвали Вашингтон и НАТО серьезно и реалистично отнестись к требованиям Москвы по гарантиям безопасности, а также отметили, что Россия имеет право на самооборону.