Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что выполнение Киевом озвученных Путиным требований невозможно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках разговора с журналистами в среду, 23 февраля, заявил, что выполнение озвученных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным требований невозможно.
Ранее глава РФ, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, что необходимо для нормализации отношений Москвы и Киева, заявил, что украинской стороне следует признать Крым российским, а также отказаться от вступления в Североатлантический альянс.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что для независимой, суверенной Украины, а также для него лично как премьер-министра государства выполнение вышеуказанных условий невозможно.