Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что выполнение Киевом озвученных Путиным требований невозможно

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23 февраля 2022, 07:17 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Pavlo Gonchar/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках разговора с журналистами в среду, 23 февраля, заявил, что выполнение озвученных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным требований невозможно.

Ранее глава РФ, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, что необходимо для нормализации отношений Москвы и Киева, заявил, что украинской стороне следует признать Крым российским, а также отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что для независимой, суверенной Украины, а также для него лично как премьер-министра государства выполнение вышеуказанных условий невозможно.