Кулеба на встрече с главой Пентагона Остином заявил, что Украина будет полагаться на дипломатию

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22 февраля 2022, 21:43 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что Киев в сложившейся ситуации полагается на дипломатию и не поддается на "провокации" РФ.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона планирует действовать методами дипломатии с большой сдержанностью, а также намерена избегать "ловушки" со стороны России, которая якобы провоцирует Киев.

"Но опять же, если выбора не останется, мы будем сражаться", – заявил министр иностранных дел Украины и уточнил, что речь в данном случае идет о земле и народе.