Министр иностранных дел Франции Ле Дриан заявил об отмене встречи с Лавровым в Париже

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22 февраля 2022, 22:00 Источник: ТАСС

Жан-Ив Ле Дриан, Alexis Sciard/globallook.com

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, запланированная на пятницу, не состоится. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая прошла после внеочередной встречи глав МИД стран Евросоюза.

«Встреча планировалась на пятницу <...> Но нет», - сказал Ле Дриан, отвечая на вопрос журналиста, может ли в Париже состояться встреча министров иностранных дел Франции и России.

В минувшую субботу Лавров и Ле Дриан обсудили по телефону требования России по безопасности. Еще в понедельник глава МИД Франции заявлял, что предложил российскому коллеге приехать в Париж для консультаций перед саммитом России и США, и тот ответил согласием.