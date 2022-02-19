Лавров обсудил с главой МИД Франции Ле Дрианом требования России по безопасности

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19 февраля 2022, 15:24

фото с сайта МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу провел переговоры с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Франции.

Лавров заявил, что Россия не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности. В развитие российских инициатив о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе Лавров акцентировал Ле Дриану необходимость добросовестного соблюдения всеми государствами одобренных на высшем уровне в ОБСЕ и в рамках отношений России и НАТО обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности, опирающейся на баланс интересов сторон.

Глава МИД РФ подчеркнул, что игнорирование законных прав России в этой области пагубно влияет на стабильность не только на европейском континенте, но и в мире в целом.

Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Ле Дриан выразил глубокую обеспокоенность эскалацией на востоке Украины. Лавров заявил, что Россия не станет инициатором военных действий.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Главы внешнеполитических ведомств продолжили обстоятельный обмен мнениями в свете состоявшихся 7 февраля в Москве переговоров Президентов России и Франции.