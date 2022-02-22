Владимир Путин: границы ДНР и ЛНР должны быть уточнены в ходе переговоров с Украиной, но пока это невозможно

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22 февраля 2022, 21:08 Источник: "Интерфакс"

Село Широкино на линии соприкосновения в Донбассе, Bernd von Jutrczenka//globallook.com

Границы признанных Россией ДНР и ЛНР совпадают с границами Донецкой и Луганской областей в составе Украины, заявил Владимир Путин на пресс-конференции во вторник.

«Мы признали независимость этих республик, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», - заявил президент России.

При этом он добавил, что границы будут уточнены во время переговоров представителей ДНР и ЛНР с Украиной.

«Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между сегодняшними киевскими властями и руководством этих республик», - сказал Путин, подчеркнув, что в данный момент переговоры невозможны - «поскольку там до сих пор продолжаются боевые действия, и больше того, имеют тенденцию к обострению».

Ранее во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что вопрос границ ДНР и ЛНР - дело будущего.