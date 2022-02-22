Мария Захарова: вопрос границ ДНР и ЛНР — дело будущего, сейчас в приоритете вопрос человеческих жизней

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22 февраля 2022, 18:12 Источник: ТАСС

Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Поднимать вопрос о границах признанных Россией Донецкой и Луганской республик пока несвоевременно, заявила в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное - развитие государственности, развитие дипломатических отношений - дело будущего», - заявила Захарова.

По ее словам, в мире есть немало суверенных стран, у которых не зафиксированы границы, так что вопрос демаркации не первоочередной. Она удивилась, что те, кто ставил во главу угла вопрос прав человека, теперь озаботились вопросом границ.

«Сейчас нужно решать другие вопросы. А вопрос границ будет решен», - пообещала Захарова.

Ранее высказывались мнения, что признание Россией ДНР и ЛНР может привести к войне, потому что в программных документах обеих республик есть пункт о том, что их территории включают в себя целиком Донецкую и Луганскую области, тогда как сейчас властям республик подконтрольно лишь около третьей части этих территорий. Остальные контролирует Киев.