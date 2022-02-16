Советник офиса Зеленского Арестович пообещал прислать Путину бутылку коньяка за признание ДНР и ЛНР

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16 февраля 2022, 17:37 Источник: YouTube

Алексей Арестович, фото с Facebook.

Украинский военный эксперт, внештатный советник офиса Зеленского Алексей Арестович пообещал прислать Владимиру Путину бутылку коньяка, если Россия признает ДНР и ЛНР. По его мнению, это помогло бы Киеву избавиться от «удавки» Минских соглашений. Интервью Арестовича публикует YouTube-канал «Укрлайф».

«Я не хочу говорить это вслух, потому что вдруг они передумают, но я держу скрещенными пальцы и Путину пошлю бутылку коньяка лично, если он признает. Потому что это лучший выход для Украины, самый лучший — мы сбрасываем с себя удавку Минских соглашений, которые невыполнимы», — сказал Арестович.

По его мнению, подобный шаг России может привести к войне, потому что в программных документах обеих республик есть пункт о том, что их территории включают в себя целиком Донецкую и Луганскую области. И тогда Киев им «навешает по самое не хочу».

«В лоб штурмовать стационарный фронт, в котором все заминировано, все пристрелено — это самоубийство военное и для республик, и для кадровой российской армии. И эту цену придется заплатить, но зато мы скидываем навсегда удавку "Минска"», — повторил Арестович.

«Мы молиться должны на то, чтобы сейчас они признали [ДНР и ЛНР]», — добавил он.

Во вторник на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин заявил, что проблема Донбасса может быть урегулирована, исходя из возможностей Минских соглашений.