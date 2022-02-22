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Путин о действиях по Донбассу: Россия исходит из того, что «добро предполагает возможность себя защищать»

, 20:41 Источник: РИА "Новости"

Путин о действиях по Донбассу: Россия исходит из того, что «добро предполагает возможность себя защищать»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя в беседе с журналистами во вторник, 22 февраля, действия РФ по Донбассу, заявил, что "добро предполагает возможность себя защищать".

"Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда?" – заметил Путин в разговоре с представителями СМИ.

По мнению главы государства, добро предполагает возможность себя защищать. Президент РФ уточнил, что страна именно из этого исходит.

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