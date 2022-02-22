Путин: я не сказал, что российские войска пойдут в Донбасс «прямо сейчас»

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22 февраля 2022, 19:59 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках разговора с представителями СМИ вечером во вторник, 22 февраля, заявил, что не говорил, что российские войска пойдут в Донбасс "прямо сейчас".

В ходе беседы с журналистами глава государства также отметил, что в настоящий момент предсказывать "какую-то конкретную канву возможных действий" невозможно, поскольку это зависит от ситуации, которая складывается на месте.

Ранее сегодня стало известно, что Совет Федерации дал согласие президенту Российской Федерации Владимиру Путину на использование Вооруженных сил страны за рубежом.