Путин заявил, что Запад должен уважать решение Крыма воссоединиться с Россией

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22 февраля 2022, 20:21 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 22 февраля, заявил в беседе с журналистами, что никто "под дулом автомата и штыками" не заставлял голосовать за воссоединение России с Крымом.

Владимир Путин подчеркнул, что жители Крыма добровольно пришли на избирательные участки и приняли решение о воссоединении с Россией. "И нужно уважать это решение, если те, кто так или иначе оспаривают, все-таки считают себя демократическими странами", – заметил российский лидер.

По словам главы государства, Украине для нормализации отношений с РФ следует признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму.