Крымчане собрали гуманитарную помощь эвакуированным жителям Донбасса

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21 февраля 2022, 16:19

Эвакуация из Донбасса, фото: Svetlana Lomakina, globallookpress.com

В Крыму идет сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. К нему подключились местные волонтеры, которые координируют эту акцию. К середине сегодняшнего дня в Симферополь на территорию типографии «Таврида» была доставлена вся гуманитарная помощь, собранная крымчанами.

В Севастополе гуманитарку начали собирать еще в пятницу, и в городе-герое уже готовы места для принятия 544 беженцев из ДНР и ЛНР. В Симферополе пункты сборы работали до 14.00. Были собраны продукты питания с длительным сроком хранения, предметы гигиены и первой необходимости, а также теплые вещи.

Далее этот груз прямым рейсом пойдет на Ростов, где уже работают соответствующие пункты приема и распределения гуманитарной помощи, в том числе и от жителей Крыма.

«Крымчане активно приходят на помощь соотечественникам. Из беженцев никто не будет чувствовать себя брошенным», - заявил председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов.