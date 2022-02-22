Борис Джонсон высказался против проведения в России международных футбольных турниров

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22 февраля 2022, 19:12 Источник: ТАСС

Эмблема Лиги Чемпионов УЕФА, FrankHoermann/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что после того, как Россия, признав ДНР и ЛНР, посягнула на суверенитет Украины, она не может принимать у себя международные футбольные турниры. Об этом он сказал, выступая во вторник в Палате общин британского парламента.

«Вызывает недоумение тот факт, что основные международные футбольные турниры могут проходить в России после вторжения на территорию суверенного государства», - заявил Джонсон.

Напомним, в этом году Санкт-Петербург должен принять у себя финал самого престижного европейского футбольного турнира Лиги Чемпионов УЕФА. Во вторник британское издание Mirror предположило, что финал может быть перенесен из Санкт-Петербурга в Лондон из-за нестабильной военно-политической обстановки в России.

Ранее во вторник Борис Джонсон объявил о введении санкций против трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Владимир Путина и пяти российских банков.