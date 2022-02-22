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Глава МИД Британии Трасс подписала первый пакет санкций против РФ

, 18:44 Источник: Twitter

Глава МИД Британии Трасс подписала первый пакет санкций против РФ
глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Mark Thomas/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во вторник, 22 февраля, подписала первый пакет санкций против России. Об этом дипломат лично сообщила на своей страничке в соцсети.

Лиз Трасс заявила, что ранее сегодня подписала первую волну санкций, которые направлены "против олигархов и банков, близких к Кремлю".

По словам министра иностранных дел Великобритании, Лондон намерен продолжить использовать ограничения, если Российская Федерация не откажется от эскалации. Трасс показала снимок, на котором видно, как она подписывает документ.

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