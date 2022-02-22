Дмитрий Песков: в Кремле с сожалением относятся к заморозке «Северного потока-2»

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22 февраля 2022, 18:33 Источник: ТАСС

"Северный поток-2", Stefan Sauer/globallook.com

В Кремле сожалеют о решении руководства ФРГ о заморозке газопровода «Северный поток-2», заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналиста, как Москва оценивает заявление канцлера ФРГ о заморозке газопровода, Песков ответил: «С сожалением».

Он сообщил, что «Северный поток-2» не имеет никакого отношения к политике. «Это сугубо экономический, коммерческий проект, который просто помимо взаимной выгоды еще призван стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе, и в нем заинтересованы как поставщики, так и получатели нашего газа, в первую очередь, Германия и остальные европейские страны», - сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина выразил надежду, что замораживание газопровода — временное, потому что «когда такие проекты тормозятся<...> в силу разных политических причин, с нашей точки зрения, это неверно».

Ранее во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что газопровод «Северный поток – 2» заморожен.