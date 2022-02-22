Захарова заявила, что встреча Лаврова и Блинкена по-прежнему планируется

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22 февраля 2022, 17:54 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Встреча главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по-прежнему планируется. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова утвердительно ответила на вопрос журналистов телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом), планируется ли встреча глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и США. Дипломат добавила, что Москва не слышала каких-либо заявлений со стороны Вашингтона об отмене планов.

"Мы всегда готовы к переговорному процессу", – уточнила сегодня Захарова.

Ранее РИА "Новости" сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на экстренном заседании Совфеда России сообщил о запланированной на 24 февраля в Женеве новой встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.