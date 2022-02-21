Лавров сообщил о запланированной на 24 февраля в Женеве новой встрече с Блинкеном

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21 февраля 2022, 17:38 Источник: ТАСС, РИА Новости

Сергей Лавров, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник на экстренном заседании Совфеда России сообщил о запланированной на 24 февраля в Женеве новой встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Выступая на заседании Совета Безопасности РФ Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки всячески стараются обойти ключевой принцип неделимости безопасности, который является опорным для нашей страны.

Как отметил Лавров, США извлекают из этого принципа единственный устраивающий их элемент - свободу выбора союзов. Ключевое условие, которое гласит, что никто при выборе союзов и безотносительно союзов не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других - игнорирует.

"Прежде всего, что касается нерасширения НАТО на восток, это требование отклонено со ссылкой на так называемую политику открытых дверей альянса и свободу выбора государством способов обеспечения своей безопасности. Альтернативы этому ключевому положению не предложено ни в ответе США, ни в ответе НАТО", - подчеркул Сергей Лавров.