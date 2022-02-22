Глава МИД РФ усмотрел в Зеленском зависимость

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22 февраля 2022, 17:18

Зеленский, APUkraine/ twitter.com/ Global Look Press

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ознакомился с видеообращением украинского гаранта Владимира Зеленского к народу, которое было выпущено в ночь на 22 февраля, и прокомментировал его в ироничной манере.

«Читал то, что он там сказал. От него можно всё что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов», − сказал в интервью телеканалу «Россия-1» Лавров.

С не меньшим изумлением российский министр прочитал заявление постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд по поводу возможного получения Киевом ядерного оружия.

Ранее сегодня, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москву беспокоит воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием. Дипломат призвал решать проблемы мирным путем.