Лавров: Россия выступает за решение проблем мирным способом, поэтому Москву беспокоит воинственная риторика Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москву беспокоит волнует воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием. Дипломат призвал решать проблемы мирным путем.
Лавров в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что Москва выступает за решение проблем мирным способом, поэтому РФ волнует продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, а также действия по накачиванию его вооружениями. Министр добавил, что на границе с Луганской и Донецкой народными республиками идут перестрелки, инициируемые Украиной.
Ранее Лавров рассказал, что между Россией и этими новыми государствами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, в которых Москва гарантировала обеспечивать их безопасность.