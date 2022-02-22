Лавров: Россия выступает за решение проблем мирным способом, поэтому Москву беспокоит воинственная риторика Киева

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22 февраля 2022, 13:13

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москву беспокоит волнует воинственная риторика Киева и накачивание Украины оружием. Дипломат призвал решать проблемы мирным путем.

Лавров в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что Москва выступает за решение проблем мирным способом, поэтому РФ волнует продолжающаяся воинственная риторика киевского режима, а также действия по накачиванию его вооружениями. Министр добавил, что на границе с Луганской и Донецкой народными республиками идут перестрелки, инициируемые Украиной.

Ранее Лавров рассказал, что между Россией и этими новыми государствами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, в которых Москва гарантировала обеспечивать их безопасность.