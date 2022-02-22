Песков заявил, что подписание документов с ЛНР и ДНР произошло в момент телеобращения Путина к гражданам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник, что подписание документов с ЛНР и ДНР об их признании произошло в момент трансляции телеобращения Владимира Путина к гражданам.
Дмитрий Песков заявил, что сначала было заседание Совета Безопасности, затем у главы государства было очень много отдельных контактов, после чего началась работа над текстом документа о признании республик.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина, затем была осуществлена запись обращения президента к россиянам, а потом вышел эфир этой записи – пока он шел состоялось подписание бумаг.