Песков заявил, что подписание документов с ЛНР и ДНР произошло в момент телеобращения Путина к гражданам

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22 февраля 2022, 15:09 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник, что подписание документов с ЛНР и ДНР об их признании произошло в момент трансляции телеобращения Владимира Путина к гражданам.

Дмитрий Песков заявил, что сначала было заседание Совета Безопасности, затем у главы государства было очень много отдельных контактов, после чего началась работа над текстом документа о признании республик.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, затем была осуществлена запись обращения президента к россиянам, а потом вышел эфир этой записи – пока он шел состоялось подписание бумаг.