Замглавы МИД РФ Руденко: Москва не собиралась разрывать отношения с Киевом

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22 февраля 2022, 14:39 Источник: РИА Новости

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Украиной. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев рассматривает возможность прекратить контакты с Москвой.

Руденко отмети, что Россия не собиралась принимать такое решение. Дипломат добавил, что это не выбор Москвы.

Ранее Зеленский рассказал, что Министерство иностранных дел Украины просит рассмотреть возможность разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой. Президент добавил, что сейчас начнет работать над этим вопросом, а также над действенными шагами Украины относительно эскалации со стороны России. При этом он призвал Россию садиться за стол переговоров на любой площадке.