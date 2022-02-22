МИД РФ: решение признать суверенитет ДНР и ЛНР основано на положении Устава ООН

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22 февраля 2022, 14:07

МИД РФ, MFA Russia/ Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР было принято на основании положения Устава ООН.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что власти России опирались в своем решении «с учётом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права». Они касаются дружественных отношений между странами, «Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов».

Представители МИД России ранее призвали иностранные государства признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия гарантирует безопасность Донецкой и Луганской Народным Республикам. Чиновник заявил, что между Москвой, Донецком и Луганском подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, в которых Москва гарантировала обеспечивать их безопасность.