Сатановский считает достаточной поддержку КНР России, признавшей ДНР и ЛНР: нам что, нужны китайские добровольцы на тачанках

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22 февраля 2022, 12:48 Источник: Свободая пресса

флаг КНР, фото: pixabay.com

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал реакцию постпреда КНР при ООН Чжана Цзюня на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Как отметил эксперт, Китай развязывает руки России.

Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, Чжан Цзюнь призвал все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и избегать эскалации. О поддержке территориальной целостности Украины китайский дипломат не высказался.

В интервью «Свободной прессе» политолог сказал: «Россия делает все, что хочет делать Россия, а Китай, в случае чего, — я имею в виду ситуацию с Тайванем, — будет делать все, что хочет Китай. Это стандартная ситуация».

Сатановский напомнил ситуацию с Ираком, когда китайцы заняли формально нейтральную позицию. По его словам, «Китай всегда поступает именно так, это их дипломатический принцип». Такая позиция КНР означает свободу действия, развязанные руки. Китай не будет выступать против России ни по какому поводу, связанному с Украиной. По мнению политолога, такая поддержка КНР России вполне достаточна.

«А нам что, нужны китайские добровольцы на тачанках, с маузерами и шашками наголо, штурмующие в конном строю Киев? Мы сами справимся», — заключил Сатановский.

Совбез ООН собирал внеочередное заседание после признания Россией ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года.